Акимов заявил, что интернетом ежедневно пользуются 86% россиян

ГОРКИ, 18 ноября. /ТАСС/. Доля пользователей интернета в России достигла 86% населения, число обращений на портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) за год выросло в два раза. Об этом в понедельник на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сообщил вице-премьер Максим Акимов.

"У нас 86% населения ежедневно пользуются интернетом, на руках у наших граждан 88 млн мобильных устройств, смартфонов. И, конечно, такое проникновение [интернета] приводит к спросу на услуги цифрового государства", - сказал зампред кабмина, комментируя принятое правительством постановление, направленное на улучшение системы обратной связи на портале госуслуг.

"При общем росте обращений более чем в два раза за последний год в следующем году мы перешагнем, уверен, можно об этом сказать, отметку в 100 млн пользователей, мы [портал госуслуг] и сейчас один из самых посещаемых сайтов государственных структур в мире", - заметил Акимов. При этом он подчеркнул, что "происходит сдвиг именно в сторону мобильности" и в настоящее время мобильным приложением портала госуслуг ежедневно пользуются 1,7 млн человек.

Как сообщил в понедельник Медведев, согласно постановлению кабмина РФ, на портале gosuslugi.ru, в частности, "должно быть создано единое цифровое окно обратной связи граждан и юридических лиц с органами власти всех уровней и структурами, которые им подчинены". Здесь также можно будет отслеживать ход рассмотрения жалобы и контролировать качество работы государственных органов, отметил глава кабмина. Кроме того, продолжил Медведев, "есть идея, чтобы через этот портал можно было осуществлять юридически значимые действия - в частности, совершать сделки купли-продажи имущества с использованием электронной подписи". "И есть также предложение использовать его [портал госуслуг] для информирования людей на основании данных в их личном профиле, который создан на этом портале, о подаче заявления или о получении каких либо льгот, которые могли просто быть неизвестны людям, но на которые они имеют право", - заключил премьер-министр.

"Сейчас эти функции закреплены уже нормативно в рамках принятого [правительством] решения, но их техническая реализация будет происходить в следующем году", - сказал Медведев, подчеркнув, что соответствующие ведомства должны быть к этому готовы.