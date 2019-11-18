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"Норникель" сократит выбросы диоксида серы в семь-десять раз к 2025 году

Объем инвестиций в проект составит 260 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 18 ноября. /ТАСС/. "Норникель" сократит выбросы диоксида серы на своих основных производствах в Норильске (Красноярский край) и Мурманской области в семь-десять раз. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании по итогам ежегодной встречи руководства компании с инвесторами в Лондоне.

"Обновленная экологическая стратегия "Норникеля" позволит свести фактически к нулю выбросы диоксида серы на ключевых производственных площадках компании. В Норильске они будут снижены в 10 раз, в Мурманской области - в семь раз", - сказали в компании, добавив, что объем инвестиций составит 260 млрд рублей.

В 2025 году за счет внедрения "Серного проекта" в Норильске выбросы диоксида серы сократятся на 90%. На Кольской ГМК будут закрыты старые плавильные и медные цеха, что позволит сократить выбросы на 85%.

"Серный проект" - проект по утилизации диоксида серы на предприятиях Заполярного филиала "Норникеля". Это крупнейшее экологическое мероприятие в программе модернизации производственных активов компании.

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия в мире. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.

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Россия
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