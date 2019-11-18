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Дербентский завод игристых вин в 2019 году увеличит объем производства на 40%

В этом году в республике рассчитывают собрать около 200 тыс. тонн винограда против 171 тыс. тонн в 2018 году

МАХАЧКАЛА, 18 ноября. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей шампанского в России - Дербентский завод игристых вин (ОАО "ДЗИВ") в 2019 году увеличит объем производства на 40% - до 27 млн бутылок, сообщил ТАСС в понедельник генеральный директор предприятия Магомед Садулаев.

"В этом году произведем 27 млн бутылок, производство увеличили на 40%. Небольшое количество экспортируется в Китай, но большая часть идет в регионы России", - сказал Садулаев.

По его словам, на рост объемов производства вина повлиял как хороший урожай винограда, так и то, что предприятие получило лицензию на производство вин с защищенным географическим указанием, - уверенность покупателей в происхождении продукции делает ее более привлекательной.

В августе замминистра сельского хозяйства Дагестана Эмин Шайхгасанов сообщал ТАСС, что в этом году в республике рассчитывают собрать около 200 тыс. тонн винограда против 171 тыс. тонн в 2018 году.

Дербентский завод игристых вин основан в конце XIX века, в настоящее время является одним из крупнейших в РФ производителей шампанского. Предприятие выпускает натуральные вина из сортов винограда шардоне, алиготе, каберне-совиньон и других. По данным Минсельхозпрода Дагестана, в 2017 году предприятие одним из первых в России получило лицензию на производство вин с защищенным наименованием места происхождения.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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