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Комитет Госдумы одобрил законопроект о введении налога на самозанятых еще в 19 регионах

Авторы документа также предлагают оценить возможность расширения эксперимента на все субъекты РФ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять в первом чтении законопроект о введении налога на самозанятых еще в 19 российских регионах, начиная с 1 января 2020 года. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 21 ноября.

В настоящее время налог на самозанятых (налог на профессиональный доход) действует только на территории Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарстана. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Как отмечают авторы законопроекта, мониторинг, проведенный ФНС, показал, что особенности этого налогового режима - упрощенный порядок регистрации, освобождение от использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо отчетности перед государственными органами и комфортные размеры налоговых ставок - оказались востребованы налогоплательщиками, ранее не уплачивавшими налоги.

"Первые итоги эксперимента позволяют утверждать, что на сегодняшний день данный налоговый режим обеспечивает решение основной задачи его введения - создание стимулов для выхода людей из тени", - говорится в пояснительной записке.

По данным ФНС, на 31 октября 2019 года около 260 тыс. россиян зарегистрировались в качестве самозанятых (в том числе в Москве - 151,7 тыс., в Московской области - 55,7 тыс., в Калужской области - 5,9 тыс., в Татарстане - 46,6 тыс.).

Согласно данным мониторинга, около 50% самозанятых (от уже зарегистрированных) не декларировали свои доходы в 2018 году, следовательно, не уплачивали какие-либо налоги и иные обязательные платежи. При этом на сегодняшний день суммарный доход самозанятых составляет около 30 млрд рублей, подчеркивают авторы законопроекта.

Налог - не источник дополнительных доходов

С 1 января 2020 года налог на самозанятых предлагается ввести в регионах-донорах, которые не получают дотации из госбюджета, а также в субъектах РФ, где расположены города-миллионники.

"Для того, чтобы исключить возможность использования данного закона как попытку получения дополнительных доходов, потому что если будет такой подход, то он просто дискредитирует сам режим. Поэтому сегодня предложение о распространении только на тех, кто не получает дополнительной поддержки, то есть для кого эти дополнительные средства, а это небольшие средства, не имеют принципиального значения, и города-миллионники, потому что они в основном самодостаточны. Во-вторых, это основная база тех, кто этим режимом воспользуется с точки зрения технического обеспечения, то есть нормальной работы интернета - вот вариант решения, который предлагается", - пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам.

В этот список включены: Санкт-Петербург, Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Красноярский и Пермский края, Башкирия, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Авторы законопроекта также предлагают по итогам анализа реализации налогового режима для самозанятых в 2019 году оценить возможность и целесообразность расширения эксперимента с 1 июля 2020 года на все субъекты РФ.

Теги
РоссияМакаров, Андрей Михайлович
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