ИТМО определит кандидатуру в состав спецфонда "Яндекса" на следующей неделе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) определит на заседании ученого совета 26 ноября кандидатуру в состав совета директоров Фонда общественных интересов компании "Яндекс". Об этом в понедельник ТАСС сообщил ректор Университета ИТМО Владимир Васильев.

Ранее совет директоров "Яндекса" рекомендовал принять изменения в структуру корпоративного управления, которые в том числе подразумевают создание специального фонда, куда предлагается передать "золотую акцию" Сбербанка. Руководить фондом будет совет директоров, в состав которого войдут 11 директоров, в том числе представители пяти ведущих российских университетов, среди которых Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) и ИТМО.

"Мы проводим заседание ученого совета в следующий вторник, и на заседании будет определено, кто будет представителем от Университета ИТМО. Безусловно, будет рассматриваться и моя кандидатура, я, во всяком случае, отказываться не буду", - рассказал собеседник агентства. Васильев также отметил, что ИТМО и "Яндекс" связывает многолетнее сотрудничество, ряд выпускников вуза сейчас трудится в компании. Ректор Университета ИТМО поддержал идею создания фонда и участие в его работе академического сообщества.

Инициативу "Яндекса" также приветствовали в СПбГУ. "В случае реализации этой инициативы университет с удовольствием примет приглашение "Яндекса" и будет участвовать в работе фонда. Мы убеждены, что реализация идеи компании о создании фонда позволит и дальше развивать отечественную IT-отрасль и способствовать росту ее конкурентоспособности на мировых рынках", - рассказали ТАСС в пресс-службе университета.

Как отметили в СПбГУ, компания и вуз также сотрудничают в течение долгого времени. В частности, при поддержке "Яндекса" в университете создали образовательные программы "Современное программирование" и "Математика, алгоритмы и анализ данных". Также разработан ряд курсов для студентов, где преподают лучшие сотрудники "Яндекса".