Минпросвещения направит 123 млн рублей на оборудование системы видеоконференцсвязи

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ до конца 2019 года направит на оборудование системы видеоконференцсвязи почти 123 млн рублей. Об этом говорится в материалах проекта Счетной палаты РФ "Госрасходы", презентация которого состоялась в понедельник.

"Поставка оборудования системы видеоконференцсвязи Министерства просвещения Российской Федерации. Сумма - 122 млн 800 тыс. рублей", - говорится в материалах. Контракт с компанией "АРВ трейдинг" был заключен 5 ноября и должен быть исполнен до 31 декабря.

Проект "Госрасходы" - технологический проект Счетной палаты РФ, основанный на открытых данных и ориентированный на предоставление инструмента общественного контроля и обеспечение максимальной доступности первичных, обработанных и аналитических данных для всех граждан РФ.