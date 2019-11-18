Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минпросвещения направит 123 млн рублей на оборудование системы видеоконференцсвязи

Контракт с компанией "АРВ трейдинг" должен быть исполнен до 31 декабря

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ до конца 2019 года направит на оборудование системы видеоконференцсвязи почти 123 млн рублей. Об этом говорится в материалах проекта Счетной палаты РФ "Госрасходы", презентация которого состоялась в понедельник.

"Поставка оборудования системы видеоконференцсвязи Министерства просвещения Российской Федерации. Сумма - 122 млн 800 тыс. рублей", - говорится в материалах. Контракт с компанией "АРВ трейдинг" был заключен 5 ноября и должен быть исполнен до 31 декабря.

Проект "Госрасходы" - технологический проект Счетной палаты РФ, основанный на открытых данных и ориентированный на предоставление инструмента общественного контроля и обеспечение максимальной доступности первичных, обработанных и аналитических данных для всех граждан РФ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Газовый конфликт России и Украины
"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год контракта на транзит газа
Кроме того, в российской компании ожидают позиции украинской стороны относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС