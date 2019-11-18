Счетная палата запустила портал для контроля госзакупок и госконтрактов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Счетная палата РФ запустила новый инструмент общественного контроля - портал-агрегатор "Госрасходы", содержащий информацию о 36 млн государственных и муниципальных контрактов и данные по национальным проектам. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Новый инструмент общественного контроля поможет каждому узнать о том, куда идут налоги, на что государство тратит бюджетные средства и как реализуются национальные проекты. Главная цель проекта - дать интересующимся гражданам возможность изучить сферу госфинансов: от выделения бюджетных средств до результатов контрактов и конечных получателей", - указано в сообщении Счетной палаты.

Как отмечает Счетная палата, проект делает прозрачнее и понятнее все, что затрагивает вопросы государственных расходов и доходов: от планирования государственного бюджета, субсидий, закупок и нацпроектов до проведения торгов, заключения контрактов и их результатов.

Портал-агрегатор основан на открытых данных финансовых госорганов и запущен в beta-версии. Он содержит информацию о 36 млн государственных и муниципальных контрактов, 320 тыс. госзаказчиков и 116 тыс. субсидий, также доступны данные по национальным проектам и индикаторы контрактной системы. На портале собраны данные о 12 нацпроектах и Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года в разрезе государственных и муниципальных контрактов и субсидий из госбюджета. Также представлены агрегированные данные по главным распорядителям бюджетных средств и получателям денег из федерального бюджета.

По словам руководителя направления "Открытые данные" Счетной палаты Ивана Бегтина, работа над порталом продолжалась пять месяцев, госзакупка для этого проекта не осуществлялась, все работы велись контрольно-счетным ведомством без привлечения внешнего подрядчика.