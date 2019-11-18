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Эмиратский лоукостер Air Arabia подписал контракт на покупку 120 Airbus A320 за $14 млрд

Как сообщили в авиакомпании, предусмотрено, что первые самолеты будут поставлены в 2024 году

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания-лоукостер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Air Arabia подписала с корпорацией Airbus контракт на приобретение 120 самолетов A320 за $14 млрд. Об этом сообщила в понедельник глава авиаперевозчика Адель аль-Али.

"Предусмотрено, что первые самолеты будут поставлены компании в 2024 году", - цитирует главу эмиратской компании Agence France-Presse. Заявление было сделано президентом-генеральный директором Air Arabia журналистам на проходящем в Дубае международном авиасалоне Dubai Airshow 2019.

Ранее глава авиакомпании из ОАЭ Emirates шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум сообщил о закупке 50 самолетов Airbus А350-900 за $16 млрд.

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ОАЭ
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