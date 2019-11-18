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Газовый конфликт России и Украины
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"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год контракта на транзит газа

Кроме того, в российской компании ожидают позиции украинской стороны относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Газпром" направил "Нафтогазу Украины" официальное предложение о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через территорию Украины сроком на год, с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе российского холдинга.

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"В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются: отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств, отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции" и отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против "Газпрома", - уточнили в компании.

Кроме того, в "Газпроме" ожидают позиции украинской стороны относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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