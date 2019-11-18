Ростех поставит 10 вертолетов VRT500 в страны Скандинавии

ДУБАЙ, 18 ноября. /ТАСС/. Компания "ВР-Технологии" холдинга "Вертолеты России" подписала дилерское соглашение со шведской Rotocraft Nordic AB о поставке 10 вертолетов VRT500 в базовой конфигурации, сообщает пресс-служба "Вертолетов России".

"Соглашение с Rotorcraft Nordic AB отражает намерения компании по приобретению десяти вертолетов VRT500 в базовой конфигурации в 2023 году. Опционное оборудование, а также детали интерьера и схема внешней окраски VRT500 определятся после получения вертолетом сертификата типа и сертификата летной годности по нормам европейских авиационных властей EASA",- сообщили в пресс-службе. Подача заявки на сертификацию намечена в этом году.