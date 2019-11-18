"Швабе" представит разработки для восстановления подвижности рук в странах Европы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" Ростеха будет представлять комплексы для восстановления подвижности рук у пациентов с ДЦП и после инсульта в странах Европы. Об этом говорится в сообщении компании.

По условиям соглашения, подписанного на выставке Medica 2019 в Дюссельдорфе, "Швабе" станет официальным представителем дочерней организации Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова, компании "Экзопласт", в ряде европейских государств. Планируется, что новый комплекс двигательной реабилитации пациентов с синдромом спастичности верхней конечности "Экзокисть" будет представлен в Австрии, Бельгии, Великобритании, Ирландии и Северной Ирландии, Германии, Лихтенштейне, Люксембурге, Монако, Нидерландах, Франции и Швейцарии.

"Экзокисть" - медицинский комплекс российского производства, состоящий из экзокистей левой и правой рук, кресла пациента, энцефалографа, компьютера и монитора. Он интерпретирует поступающие через энцефалограф сигналы мозга пациента и преобразовывает их в механические действия, восстанавливая тем самым утерянную связь с мышцами. Отличительной особенностью отечественной разработки стало то, что она помогает пациентам, перенесшим тяжелые инсульты - с полной потерей подвижности рук. Как пояснили в компании, комплекс уже был апробирован в ряде медучреждений страны как в Москве, так и за ее пределами.

"Соглашение закрепляет обоюдный интерес сторон в продвижении российской высокотехнологичной продукции на территории этих стран. В России комплекс стал первой системой, которая управляется интерфейсом "мозг - компьютер" посредством собственного программного обеспечения. К тому же, она дешевле ближайших технических аналогов, что также станет безусловным конкурентным преимуществом", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Швабе" Ивана Ожгихина.

"Экзокисть" уникальна тем, что при сохранном интеллекте пациент имеет шансы на восстановление даже после тяжелого инсульта - когда, допустим, полностью обездвижена рука. Для сравнения, в классических системах реабилитации необходима хотя бы минимальная подвижность", - отметил заведующий лабораторией нейрокомпьютерных интерфейсов НИИ трансляционной медицины РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Фролов.

В рамках научно-технического сотрудничества холдинг "Швабе" и Пироговский центр сосредоточились на разработке и апробации медицинских изделий и оборудования, создании опытных и предсерийных образцов инновационных медицинских изделий, аппаратно-программных комплексов и программных продуктов. Апробация готовой продукции будет осуществляться на базе НМХЦ им. Пирогова.