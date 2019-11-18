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Глава "Русской платины" отметил сложность привлечения заимствований за рубежом

Об этом Муса Бажаев сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент РФ Владимир Путин и президент АО "Группа Альянс", президент ООО "Русская платина" Муса Бажаев Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и президент АО "Группа Альянс", президент ООО "Русская платина" Муса Бажаев
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Президент "Русской платины" Муса Бажаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обратил внимание на осложнение работы на рынке заимствований, в частности за рубежом.

"Я, конечно, хотел бы попросить вас о возможности учесть, что сегодня стало тяжелее работать с заимствованиями, на внешнем рынке их фактически нет. Но мы не унываем, мы активно запускаем работу с нашими финансовыми институтами, и они нас поддерживают", - сказал Бажаев на встрече с главой государства.

"Русская платина" - один из ведущих производителей металлов платиновой группы в мире. Активы компании, расположенные на территории России, включают в себя месторождения Кондер (Хабаровский край), Черногорское и южную часть Норильска-1 (Красноярский край). Также "Русская платина" и "Норникель" ранее подписали соглашение о стратегическом партнерстве, предполагающее создание совместного предприятия "Арктик Палладий" для дальнейшей разработки месторождений вкрапленных руд Норильского промышленного района Инвестиции в проект, как говорил вице-президент "Норникеля" Дмитрий Пристансков, оцениваются на уровне 250 млрд рублей до 2033 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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