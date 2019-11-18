Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев и Румас проведут 19 ноября заседание Совмина Союзного государства

Стороны обсудят главные задачи дальнейшего развития Союзного государства

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас проведут заседание Совета Министров Союзного государства России и Белоруссии 19 ноября в Москве, сообщила пресс-служба российского правительства. Стороны обсудят первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства.

"Повестка дня заседания включает широкий круг вопросов развития Союзного государства и российско-белорусского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, - говорится в сообщении пресс-службы. - Будут, в частности, рассмотрены итоги торгово-экономического сотрудничества за 2018 год и первую половину 2019 года, реализация приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы".

Как ранее сообщал сам Румас, встреча 19 ноября будет, в частности, посвящена обсуждению и согласованию дорожных карт по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства, программа которых, как планируется, будет представлена президентам двух стран к декабрю. Актуальности тематики интеграции России и Белоруссии добавили слова белорусского президента Александра Лукашенко, который накануне заявил, что его страна не подпишет дорожные карты, если они будут "противоречить конституции" Белоруссии и грозить ее суверенитету.

"Если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее, никакие дорожные карты не могут быть подписаны", - подчеркнул белорусский президент.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичБелоруссияРоссияРумас, Сергей Николаевич
Реклама на ТАСС
ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства "Л'Этуаль" о покупке сети "Подружка"
Такое решение принято для изучения дополнительной информации по данной сделке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС