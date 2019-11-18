Медведев и Румас проведут 19 ноября заседание Совмина Союзного государства

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас проведут заседание Совета Министров Союзного государства России и Белоруссии 19 ноября в Москве, сообщила пресс-служба российского правительства. Стороны обсудят первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства.

"Повестка дня заседания включает широкий круг вопросов развития Союзного государства и российско-белорусского взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях, - говорится в сообщении пресс-службы. - Будут, в частности, рассмотрены итоги торгово-экономического сотрудничества за 2018 год и первую половину 2019 года, реализация приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы".

Как ранее сообщал сам Румас, встреча 19 ноября будет, в частности, посвящена обсуждению и согласованию дорожных карт по интеграции в рамках обновленной программы действий по созданию Союзного государства, программа которых, как планируется, будет представлена президентам двух стран к декабрю. Актуальности тематики интеграции России и Белоруссии добавили слова белорусского президента Александра Лукашенко, который накануне заявил, что его страна не подпишет дорожные карты, если они будут "противоречить конституции" Белоруссии и грозить ее суверенитету.

"Если не будут решены наши принципиальные вопросы по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятию барьеров и прочее, никакие дорожные карты не могут быть подписаны", - подчеркнул белорусский президент.