ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства "Л'Этуаль" о покупке сети "Подружка"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила срок рассмотрения ходатайства о приобретении сетью "Л'Этуаль" магазинов косметики "Подружка". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

"Антимонопольное ведомство продлило срок рассмотрения ходатайства ООО "Алькор и Ко" о приобретении ООО "Табер Трейд" для изучения дополнительной информации по данной сделке", - сказали в ведомстве.

ООО "Алькор и Ко" является операционной компанией "Л'Этуаль", следует из данных на официальном сайте торговой сети. ООО "Табер Трейд" развивает магазины "Подружка", указано на сайте компании.

Сеть магазинов косметики "Подружка" основана в 2005 году и насчитывает более 200 магазинов в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Кроме того, под брендом "Подружка" работает интернет-магазин. Помимо косметики, в магазинах этой сети продаются парфюмерия, аксессуары и бижутерия.

Сеть "Л'Этуаль" основана в 1997 году и в настоящее время объединяет около 900 магазинов в более чем 200 городах России. Также компания развивает интернет-магазин.