Задолженность по зарплате в России в октябре выросла на 3,3%

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 ноября 2019 года составила 2 млрд 638,5 млн рублей, что на 3,3% больше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1 млрд 375,1 млн рублей (52,1%). Долги за 2018 год составляют 605,4 млн рублей (23%), за 2017 год и ранее - 658 млн рублей (24,9%).

Задолженность по заработной плате на 1 ноября 2019 года имелась перед 42,8 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 45% - работники обрабатывающих производств; 16% - строительства; 12% - добычи полезных ископаемых, по 8% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 6% - транспорта.