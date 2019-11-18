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Промпроизводство в России в октябре выросло на 2,6%

За январь - октябрь показатель вырос на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Промышленное производство в России за январь - октябрь 2019 года выросло на 2,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, говорится в материалах Росстата.

При этом в октябре текущего года рост этого показателя составил 2,6% в годовом выражении.

В январе - октябре в добыче полезных ископаемых зафиксирован рост на 3,4%, в обрабатывающих производствах - на 2,4%, в сфере снабжения электроэнергией - на 1%, в области водоснабжения - на 0,6%.

В октябре 2019 года добыча полезных ископаемых увеличилась на 0,9% в годовом выражении, в сфере обрабатывающего производства наблюдался рост на 3,7%, производство в сфере снабжения электроэнергией увеличилось на 2,5%, в сфере водоснабжения было зафиксировано снижение на 6,7%.

"На временном интервале в 10 месяцев позитивную динамику продемонстрировали все наблюдаемые сферы промышленного производства. Наибольшие темпы роста у сырьевых (3,4% к аналогичному периоду 2018 года) и обрабатывающих отраслей (2,4%, соответственно). В электроэнергетике, обеспечении газом и паром прирост производства составил 1% к периоду январь - октябрь 2018 года, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов 0,6% к аналогичному периоду прошлого года", - отмечают в Росстате.

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