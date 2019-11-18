Костин объяснил, почему ВТБ не наращивает корпоративное кредитование

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. ВТБ не наращивает объемы корпоративного кредитования в связи с высоким уровнем закредитованности многих компаний, заявил глава банка Андрей Костин в интервью немецкой газете Handelsblatt.

"Мы не наращиваем объемы корпоративного кредитования по той причине, что уровень закредитованности у многих из них и так слишком высок. Это касается, например, цементной промышленности, строительного сектора и даже добычи угля", - сказал Костин. А некоторые компании не предоставляют необходимой информации для обеспечения достаточного уровня прозрачности, добавил он.

При этом ограничение розничного кредитования в России не поспособствует росту корпоративного кредитования, отметил глава ВТБ. По его мнению, сейчас неподходящее время, чтобы ужесточать регулирование розничного кредитования.

"По нашим ощущениям, рынок мог бы справиться и с более высокими объемами. Однако Центробанк решил охладить этот сегмент. Некоторые говорят, что ограничение розничного кредитования заставит банк уделять больше внимания реальному сектору экономики, корпоративным инвестициям. Это ерунда. Снижение объемов розничного кредитования не означает, что банки, имея большие объемы ликвидности, будут охотнее кредитовать компании", - пояснил Костин.

С 1 октября российские кредитные организации по требованию ЦБ должны учитывать показатель долговой нагрузки заемщика - то есть какую долю ежемесячного дохода он тратит на выплаты по всем оформленным на него займам. При высоком показателе банк будет вынужден увеличивать резервы по кредитам, что делает невыгодным наращивание розничного кредитования.