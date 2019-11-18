Нижегородский завод по переработке нефтяных отходов планируют открыть в 2021 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноября. /ТАСС/. Строительство комплекса по переработке нефтяных отходов компании "Лукойл" в Кстове планируется завершить в 2021 году. Открытие предприятия позволит создать около 200 рабочих мест, сообщил журналистам в понедельник губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после встречи с президентом нефтяной компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым.

"На нижегородской площадке идет строительство комплекса переработки нефтяных остатков, запуск которого запланирован в 2021 году. Предприятие позволит создать около 200 рабочих мест и достичь глубины переработки нефти в 95,5%, это будет один из лучших показателей в Европе", - сказал Никитин.

Как отметил губернатор, реализация проекта обойдется в 100 млрд рублей, запуск комплекса позволит существенно сократить производство мазута на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе.

"У нас в этом году за девять месяцев производство нефтепродуктов выросло больше чем на 16%. Промышленность в целом выросла на 7,1%, это выше среднероссийских показателей. Нефтепереработка в регионе растет опережающими темпами, конечно, во многом благодаря компании "Лукойл", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что на встрече стороны также обсуждали инвестиционные проекты, которые планируют запустить в Нижегородской области в ближайшие два года. В частности, речь идет о создании нефтехимического комплекса на территории региона.

"В 2020 году мы уже будем оформлять инвестиционный проект по нефтехимическому комплексу в качестве приоритетного инвестиционного. Реализация крупных проектов с миллиардными инвестициями - это возможность обеспечить нижегородские предприятия дополнительными заказами, укрепить и развивать кооперационные связи", - добавил Никитин.