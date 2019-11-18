Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Ирак

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Ирак до нормализации ситуации в стране. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует: российским гражданами - воздержаться от поездок в Ирак в туристических целях до нормализации обстановки в стране <...> российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Ираке до нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении.