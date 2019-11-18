Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Ирак

В ведомстве рекомендуют туристам воздержаться от поездок в Ирак до нормализации обстановки в стране
Описание
© REUTERS/Wissm al-Okili

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Ирак до нормализации ситуации в стране. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Федеральное агентство по туризму рекомендует: российским гражданами - воздержаться от поездок в Ирак в туристических целях до нормализации обстановки в стране <...> российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Ираке до нормализации обстановки в стране", - говорится в сообщении.

Теги
ИракРоссия
Реклама на ТАСС
Проект бюджета на 2020-2022 годы
Жуков: регионы смогут направлять на инвестпроекты до 5% долга по бюджетным кредитам
По словам первого заместителя председателя Госдумы, если инвестпроекты не будут реализованы, регионам придется компенсировать направленные на них средства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС