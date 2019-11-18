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Сервис с электронной очередью планируют испытать на границе с Финляндией в Ленобласти

Комплекс сервисов будут тестировать на пункте пропуска "Торфяновка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Комплекс электронных сервисов, позволяющих автомобилистам в том числе осуществлять онлайн-бронирование места в электронной очереди для прохождения пограничного и таможенного контроля, планируют испытать на пункте пропуска "Торфяновка" в Ленинградской области на границе с Финляндией, пилотный проект могут запустить в 2020-2021 году. Об этом сообщил ТАСС заместитель петербургского филиала "Росгранстроя" Дмитрий Ваньчков,

"Такая концепция есть, в качестве пилотного проекта в рамках суперсервисов, разрабатываемых Министерством транспорта РФ, один из элементов - это резервирование на границе электронной очереди. Я предполагаю, что пилотный проект мог бы быть запущен в 2020-2021 году", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с финской стороны на пункте пропуска "Ваалимаа" уже работает сервис электронной очереди для грузовых автомобилей, и поэтому в России в тестовом режиме сначала сервис планируют сделать доступным также для грузовиков, а затем распространить его действие на легковые машины.

По словам Ваньчкова, пилотный проект позволит проверить систему без внесения изменений в закон о государственной границе и ряда других нормативных актов, а затем, в случае признания его успешным, работа сервиса может распространена на другие погранпереходы по всей стране с изменением законодательства.

Ваньчков также отметил, что бронирование места в электронной очереди - это один из элементов разрабатываемого сервиса. "Также в нем должно быть предварительное информирование таможенных органов о перевозимом грузе, лицах, пересекающих границу, самих перевозчиков, возможно даже будет электронное декларирование - это комплекс услуг, направленный на более быстрое и более качественное прохождение государственной границы", - сказал собеседник агентства.

О пункте пропуска и режиме на границе

Сейчас в России, чтобы пересечь границу в автомобильном пункте пропуска, водителям приходится стоять в "живой" очереди - без очереди пропускают только рейсовые автобусы, в частности, такая система работает в Ленинградской области на границе с Финляндией и Эстонией. Из-за этого легковые автомобили могут ждать прохождения по несколько часов, а очередь из грузовиков нередко достигает в длину нескольких километров.

Система электронной очереди уже действует в Эстонии, например, на пункте пропуска между Нарвой и российским Ивангородом. Там автомобилист должен заранее забронировать место в очереди и дождаться на специальной площадке вызова на пункт пропуска. Однако система в Эстонии подвергалась критике, в том числе со стороны Еврокомиссии, так как за бронирование места в очереди с автовладельцев взимается плата.

Пункт пропуска "Торфяновка" расположен в Выборгском районе Ленинградской области и является одним из наиболее загруженных погранпереходов.

Теги
ФинляндияРоссияЛенинградская область
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