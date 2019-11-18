Росатом внес в правительство доработанный план развития Северного морского пути

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" завершила совместную с Минвостокразвития работу над планом развития Северного морского пути (СМП). Документ внесен в правительство РФ, сообщил в понедельник на пресс-конференции в Москве замглавы министерства Александр Крутиков.

Вице-премьер РФ Юрий Трутнев по итогам заседания госкомиссии по развитию Арктики 25 июля рекомендовал Росатому уделить больше внимания теме инфраструктуры для СМП, а не только вопросам строительства и эксплуатации ледоколов.

"Росатом вместе с нами завершил работу над проектом плана развития Северного морского пути до 2035 года. Он на прошлой неделе был доработан и внесен в правительство, - сказал Крутиков, отметив, что в доработанном плане были учтены все предложения Минвостокразвития. - Мы этот план поддерживаем".

В декабре 2018 года Госдума приняла закон о наделении Росатома полномочиями по развитию СМП. Согласно документу, Росатом будет определять подведомственное предприятие, уполномоченное согласовывать разрешение на плавание судов в акватории Севморпути. Кроме того, госкорпорация от имени РФ будет заключать концессионные соглашения в отношении объектов инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории СМП, проектировать и строить здания.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5600 км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.