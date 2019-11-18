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Проект бюджета на 2020-2022 годы

Регионам могут разрешить направлять до 5% долга по бюджетным кредитам на инвестпроекты

По словам первого заместителя председателя Госдумы Александра Жукова, если инвестпроекты не будут реализованы, регионам придется компенсировать направленные на них средства

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума во втором чтении проекта федерального бюджета рассмотрит поправку, позволяющую субъектам РФ направлять на реализацию инвестиционных проектов до 5% суммы долга по бюджетным кредитам, это будет засчитываться в уплату их задолженности. Об этом в понедельник по итогам Совета Думы сообщил журналистам первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

"Смысл ее заключается в том, что регионы могут направить [на реализацию инвестпроектов] 5% от тех средств, которые они должны были бы выплатить в рамках погашения бюджетных кредитов", - сказал Жуков.

Если инвестпроекты не будут реализованы, регионам придется компенсировать направленные на них средства. "Это очень важная поправка наряду с тем, что регионы получат право в случае реализации этих инвестиционных проектов зачитывать в уплату их задолженности по бюджетным кредитам суммы налогов, которые будут причитаться федеральному бюджету от работы предприятий [созданных] в результате реализации инвестиционных проектов", - добавил парламентарий.

По его словам, обе поправки направлены на стимулирование инвестиционной деятельности в субъектах РФ и ускорение темпов роста валового регионального продукта.

Госдума рассмотрит проект трехлетнего федерального бюджета во втором чтении 19 ноября. Заключительное чтение запланировано на 21 ноября.

Теги
Жуков, Александр ДмитриевичРоссияПроект бюджета на 2020-2022 годы
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