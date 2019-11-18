РЖД проведут расследование после заявления о взломе системы поезда "Сапсан"

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Российские железные дороги" проведут расследование после заявления о взломе Wi-Fi портала высокоскоростного поезда "Сапсан", сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"РЖД проведет технологическое расследование заявления о взломе системы высокоскоростного поезда "Сапсан". При этом необходимо отметить, что на сервере информационно-развлекательной системы (ИРС) поездов "Сапсан" не хранятся персональные данные пассажиров. Мультимедийный портал предоставляет информационный и развлекательный контент: новости ОАО "РЖД", фильмы, книги, музыку и другую информацию. Для авторизации в системе пользователь должен ввести только последние четыре символа документа, на который куплен билет, а также вагон и номер места. Эти данные не относятся к персональным, в соответствии с действующим законодательством РФ, и хранятся на сервере ИРС не более одного дня. Сервер ИРС не связан с внутренней сетью ОАО "РЖД" или другими внутренними сервисами управления в поезде, он разработан исключительно для развлекательной и информационной тематики и не хранит никаких конфиденциальных данных клиентов", - сообщили в компании.

Ранее пользователь портала Habr сообщил о том, что, находясь в "Сапсане", взломал внутреннюю систему поезда и получил доступ к данным пассажиров.

Пользователь утверждает, что несколько лет назад уже обращался в РЖД с уязвимостью, которую тогда поправили. Он призвал компанию и на этот раз исправить уязвимости внутреннего портала "Сапсана".

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