Украина вышла из соглашения СНГ по улучшению расчетов между компаниями

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из соглашения об улучшении расчетов между хозяйственными организациями стран СНГ. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Выйти из соглашения о мерах обеспечения улучшения расчетов между хозяйственными организациями стран Содружества Независимых Государств", - говорится в опубликованном указе Зеленского.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. Затем Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства, подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов содружества. В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.