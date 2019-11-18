Комитет Госдумы одобрил ко II чтению поправки в федеральный бюджет на 2019 год

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал Госдуме принять во втором чтении проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Согласно принятым ко второму чтению поправкам, в результате перераспределения средств будет выделено 2,266 млрд рублей на завершение строительства военного технополиса "Эра" в Анапе, для покрытия долгов предприятиям ОПК - 343,286 млн рублей. Росгвардии будет выделено 1,25 млрд рублей на закупку автомобильной техники, еще 200 млн рублей пойдет на увеличение оплаты труда служащим Росгвардии, субсидии публичному акционерному обществу "Государственная транспортная лизинговая компания" составят 655,223 млн рублей, ассигнования для почтовых расходов службы судебных приставов составят 1,864 млрд рублей, субсидии производителям сельхозтехники увеличатся на 3 млрд рублей.

Основные параметры

Согласно принятому в первом чтении документу, профицит бюджета РФ по сравнению с действующим законом о бюджете на 2019 год снизится с 1,881 трлн рублей до 1,480 трлн рублей (или с 1,7% ВВП до 1,4% ВВП). Доходы бюджета, в соответствии с поправками, составят 19,970 трлн рублей против 20,174 трлн рублей, расходы - 18,489 трлн рублей против 18,293 трлн рублей. Инфляция по итогам 2019 года, в соответствии с проектом поправок к бюджету, составит 3,8% против 4,3%, которые прогнозировались в бюджете ранее.

Объем поступлений доходов от уплаты НДД (налог на добавленный доход) в 2019 году оценивается в сумме 85,212 млрд рублей, что на 21,922 млрд рублей (на 34,6%) больше суммы, учтенной в ранее принятом законе о бюджете на 2019 год. Объем поступлений НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) от углеводородного сырья в 2019 году оценивается в сумме 5,975 трлн рублей, что на 158,111 млрд рублей (на 2,6%) меньше суммы, учтенной в принятом законе о бюджете на 2019 год.

Объем поступлений регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде углеводородного сырья) в 2019 году оценивается в сумме 45,838 млрд рублей, что на 2,196 млрд рублей (на 5%) больше суммы, учтенной в бюджете на 2019 год, и рассчитан с учетом изменения основных макроэкономических параметров.

Объем поступлений доходов от взимания ввозных таможенных пошлин в 2019 году оценивается в сумме 688,602 млрд рублей, что на 32,107 млрд рублей (на 4,9%) больше суммы, учтенной в законе о бюджете.

На что направят средства

Документом предлагается перераспределить бюджетные ассигнования и дополнительно направить их, в том числе, на закупку вакцин для профилактики гриппа - 1 млрд рублей, на поддержку кинематографии в целях производства национальных фильмов - 4,8 млрд рублей, на предоставление субсидии АНО популяризации и развития автоспорта "Росгонки" на подготовку и проведение российского этапа чемпионата мира FIA "Формула 1" и автомобильных гонок поддержки - 1,3 млрд рублей, на предоставление субсидий российским производителям колесных транспортных средств на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств по колесным транспортным средствам, соответствующим нормам Евро-4, Евро-5 - 20,8 млрд рублей.

Средства также направят на субсидии ФГАУ "Российский фонд технологического развития" для поддержки организаций промышленности путем предоставления льготных займов - 4,2 млрд рублей, на субсидии российским банкам для возмещения выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015-2017 годах гражданам на приобретение автомобилей, и возмещение части затрат по кредитам, выданным в 2018-2020 годы гражданам на приобретение автомобилей - 4 млрд рублей, на субсидий на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при предоставлении лизингополучателю скидки по уплате авансового платежа по договорам лизинга колесных транспортных средств, заключенным в 2018-2020 годах - 3 млрд рублей, на поддержку в форме субсидий российским организациям автомобилестроения - 3 млрд рублей.

Дополнительные средства будут выделены на взнос в уставный капитал ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" для финансирования затрат по доработке самолета Ил-114 - 1,7 млрд рублей, на взнос в уставный капитал АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" на финансирование затрат по разработке и созданию перспективного двигателя ПД-35 для отечественного самолета Ил96-400М - 4,6 млрд рублей, на предоставление субсидии ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" в целях поддержки лизинга судов российского производства - 9,9 млрд рублей.

На дотации бюджетам субъектов РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов пойдет 7,6 млрд рублей, на дотации бюджетам субъектов РФ для оказания дополнительной финансовой помощи регионам - 1,6 млрд рублей.

На осуществление имущественного взноса РФ в государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ" в связи с необходимостью обеспечения ее финансовой устойчивости и сохранения требуемого уровня достаточности капитала в условиях планируемого перехода к расчету капитала и коэффициентов достаточности капитала по новым стандартам (МСФО), компенсации негативного влияния по ряду активов ВЭБ.РФ, а также наращивания кредитного портфеля ВЭБ.РФ планируется выделить 161 млрд рублей. В резервный фонд правительства дополнительно направят 3,7 млрд рублей, на взнос в уставный капитал АО "ДОМ.РФ" в связи с переходом на финансирование проектов жилищного строительства с 1 июля 2019 года с использованием счетов эскроу - 4,1 млрд рублей, на докапитализацию ПАО "Промсвязьбанк" для кредитования реального сектора экономики - 7,8 млрд рублей.