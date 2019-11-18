МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф останется в совете директоров "Яндекса" в случае изменения структуры управления компанией, которое подразумевает создание специального Фонда общественных интересов, куда планируется передать "золотую акцию" Сбербанка. Об этом во время телефонной конференции сообщил неисполнительный председатель совета директоров "Яндекса", президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джон Бойтон.

"Герман Греф, CEO Сбербанка в настоящий момент входит в совет директоров "Яндекса" и продолжит выполнять эти функции, так что изменения относительно роли Сбербанка в совете директоров нет", - сказал он.

При этом Бойтон отметил, что "Яндекс" работает по разным направлениям со Сбербанком. "Это хорошие отношения для нас и важное партнерство. Так что в этом отношении, как я сказал, Герман [Греф] останется в совете директоров, и мы посмотрим, что произойдет в июне следующего года (на собрании акционеров - прим. ТАСС)", - добавил он.

В июне 2019 года по итогам общего собрания акционеров "Яндекс" принял решение о расширении совета директоров с 8 до 10 человек. На данный момент в него входят в качестве неисполнительных членов совета директоров сроком на три года - старший вице-президент по персоналу и член исполнительного комитета DE Master Blenders Роже Рийниа, генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан и бывший глава администрации президента РФ Александр Волошин. Технический директор компании Михаил Парахин был назначен неисполнительным членом совета директоров сроком на один год, управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян был назначен исполнительным членом на один год. Также в совет директоров входят сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож, глава Сбербанка Герман Греф, исполнительный основатель Wellville Эстер Дайсон и профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев. Неисполнительным председателем совета директоров является президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc Джон Бойтон.

О возможном изменении структуры управления

18 ноября стало известно, что совет директоров "Яндекса" рекомендовал принять изменения в структуру корпоративного управления, которые, в том числе, подразумевают создание специального фонда, куда предлагается передать "золотую акцию" Сбербанка. Фонд общественных интересов планируется создать без экономических прав, но с некоторыми ограниченными правами управления.

В него переведут приоритетную акцию компании, что позволит новой структуре право блокировать накопление одним лицом или группой связанных сторон, действующих совместно, акций, представляющих 10% или более экономических или голосующих акций в "Яндексе" (по сравнению с нынешним порогом 25%).

Также приоритетная акция даст фонду право выдвигать обязательные кандидатуры двух членов совета директоров Yandex NV из 12 человек. Один из назначенных директоров будет работать в комитете по назначениям совета директоров Yandex NV, где он будет иметь право голоса при назначении четырех директоров Yandex NV. Новый фонд "Яндекса" выдвинет в качестве членов совета директоров компании проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова и гендиректора компании "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого.