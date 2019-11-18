Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уровень надежности энергосетей в США повысят с помощью анализа данных и блокчейн

Будет также разработана система выявления потенциальных отказов в энергосистемах, основанная на диагностике состояния сети с помощью алгоритмов анализа данных

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Национальная лаборатория энергетических технологий (NETL) при Министерстве энергетики США объявила о запуске четырех проектов, нацеленных на повышение уровня безопасности и надежности энергосетей. Новые решения будут основаны на методах анализа данных и технологии блокчейн, сообщило издание Daily Energy Insider.

В рамках инициативы будет разработана система выявления потенциальных отказов в энергосистемах, основанная на диагностике состояния сети с помощью алгоритмов анализа данных. Кроме того, исследователи займутся разработкой решений по обеспечению защищенности коммуникаций и отказоустойчивости сетей на базе технологии распределенного реестра (блокчейн).

Один из проектов также будет посвящен созданию аналитической платформы для принятия оперативных и долгосрочных инвестиционных решений по повышению надежности и устойчивости работы энергетического сектора. С помощью моделирования и прогнозирования коммунальные предприятия смогут оценивать возможные риски и эффект принимаемых решений.

На реализацию проектов Министерство энергетики выделит в общей сложности $80 млн, которые будут выплачены в течение трех лет. К проектам будут привлечены как государственные, так и частные компании.

Реклама на ТАСС
Игра калининградских разработчиков вошла в число номинантов премии Google Play
Игра представляет собой мобильный многопользовательский шутер, где геймеры сражаются в командах пять на пять человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС