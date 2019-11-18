Уровень надежности энергосетей в США повысят с помощью анализа данных и блокчейн

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Национальная лаборатория энергетических технологий (NETL) при Министерстве энергетики США объявила о запуске четырех проектов, нацеленных на повышение уровня безопасности и надежности энергосетей. Новые решения будут основаны на методах анализа данных и технологии блокчейн, сообщило издание Daily Energy Insider.

В рамках инициативы будет разработана система выявления потенциальных отказов в энергосистемах, основанная на диагностике состояния сети с помощью алгоритмов анализа данных. Кроме того, исследователи займутся разработкой решений по обеспечению защищенности коммуникаций и отказоустойчивости сетей на базе технологии распределенного реестра (блокчейн).

Один из проектов также будет посвящен созданию аналитической платформы для принятия оперативных и долгосрочных инвестиционных решений по повышению надежности и устойчивости работы энергетического сектора. С помощью моделирования и прогнозирования коммунальные предприятия смогут оценивать возможные риски и эффект принимаемых решений.

На реализацию проектов Министерство энергетики выделит в общей сложности $80 млн, которые будут выплачены в течение трех лет. К проектам будут привлечены как государственные, так и частные компании.