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Глава Якутии заявил об интересе российских и зарубежных компаний к проекту Ленского моста

Конкретные компании, которые заинтересовались проектом, Айсен Николаев не назвал

ЯКУТСК, 18 ноября. /ТАСС/. Крупные российские и зарубежные компании проявляют интерес к строительству моста через реку Лена. Об этом сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев в понедельник.

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В понедельник стало известно, что проект строительства моста через реку Лена в Якутии вошел в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока.

"В списках потенциальных партнеров находятся крупнейшие госкорпорации, финансовые институты Российской Федерации и крупнейшие иностранные компании, то есть эти консорциумы готовы реализовать этот проект в частной концессионной инициативе", - сказал Николаев, не назвав конкретные компании.

На Восточном экономическом форуме 2018 года Якутии поступило несколько предложений от консорциумов, в том числе от компании China Railway Construction Corporation (CRCC), которая работает в России на проектах московского и петербургского метрополитенов. С этой компанией, а также с группой "ВИС" Якутия подписывала трехстороннее соглашение о реализации проектов по созданию автодорожной инфраструктуры в Якутии.

Николаев сообщал в понедельник на своей странице в Facebook, что проект строительства моста через Лену в Якутии готов, проведены переговоры с потенциальными инвесторами. Стоимость по предварительным расчетам составляет 83 млрд рублей. Предполагается построить мост в рамках государственно-частного партнерства, когда часть проекта будет профинансирована из федерального бюджета, часть - концессионером.

Проект моста позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута: железнодорожный, речной и авиационный, а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн т в год.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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