В Татарстане с начала года зарегистрировались свыше 46 тыс. самозанятых граждан

КАЗАНЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Более 46 тыс. граждан получили статус самозанятых в Татарстане с начала 2019 года. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минэкономики Татарстана.

В общей сложности по итогам года в республике планируется зарегистрировать порядка 60 тыс. самозанятых.

"46 тыс. татарстанцев стали самозанятыми. Из них почти 12 тыс. - это жители Казани, 6,7 тыс. проживают в Набережных Челнах, 2,6 тыс. - в Альметьевске. Самой популярной сферой занятости татарстанских самозанятых является работа в такси. На втором и третьем местах - сдача жилья и консультации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, значительное количество самозанятых зарабатывают, представляя услуги репетиторов. Часть из них занимается маркетингом, рекламой и программированием. В апреле текущего года самозанятые получили доступ к системе "Биржевая площадка" Агентства по государственному заказу Республики Татарстан. Предприниматели также могут продвигать свою продукцию через интернет-ретейлера Ozon, специально для этого компания открыла свой сортировочный центр в Казани.

По данным Минэкономики Татарстана, в 2018 году в республике осуществляли деятельность 159 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Их оборот достиг 1,8 трлн рублей. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте республики составляет порядка 25%.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года на территории Татарстана, Москвы, Подмосковья и Калужской области. Граждане России, осуществляющие профессиональную деятельность без привлечения наемных работников, могут получить статус налогоплательщика и отчислять от 4% до 6% от суммы своего дохода через мобильное приложение "Мой налог". Как сообщал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, все регионы РФ с 2020 года могут получить право вводить специальный налоговый режим для самозанятых.