Минкомсвязь закупит российское ПО для ведомств почти на 1 млрд рублей

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Минкомсвязь потратит почти 1 млрд рублей на закупку отечественных антивирусов и офисного программного обеспечения (ПО) для федеральных органов исполнительной власти. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства.

На отечественное офисное ПО выделено 757,1 млн рублей, на ПО в сфере информационной безопасности - еще 197,7 млн рублей. Таким образом, общая стоимость закупаемого софта составит 954,8 млн рублей. Поставщики будут определены в результате электронных аукционов. Заявки на участие в них принимаются до 22 ноября (антивирусы) и 2 декабря (офисное ПО), торги намечены на 25 ноября и 3 декабря соответственно.

Офисный софт закупается для почти 223 тыс. рабочих мест госслужащих в 45 федеральных ведомствах. Крупнейшими потребителями офисного ПО выступят ФНС (86,9 тыс. лицензий), Федеральное казначейство (30,4 тыс.), ФТС (29 тыс.), Росстат (18,5 тыс.) и Росреестр (15,5 тыс.), а защитного ПО - ФНС (147,7 тыс.), ФТС (68,5 тыс.), Росстат (43,7 тыс.) и Роспотребнадзор (15,3 тыс.).

Максимальная из четырех комплектаций офисного пакета будет включать почтовое приложение, редакторы для текстов, таблиц и презентаций, ПО файлового менеджера, органайзер, средство просмотра и коммуникационное ПО. Все программы должны будут входить в Реестр отечественного ПО и иметь пользовательский интерфейс на русском языке.

Софт для обеспечения информбезопасности закупается для 41 ФОИВа, программное обеспечение обеспечит безопасность на автоматизированных рабочих местах, на файловых серверах, в почтовых шлюзах и интернет-шлюзах.

Закупка осуществляется в рамках постановления правительства. Ожидается, что централизованные закупки отечественного софта будут способствовать достижению соответствующих целевых показателей нацпроекта "Цифровая экономика Российской Федерации". Национальный проект разработан на срок до 2024 года и включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.