США решили отсрочить еще на 90 дней введение ограничений в отношении Huawei

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Администрация США продлила еще на 90 дней лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении американского министерства торговли в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).

США против Huawei. Чем китайская компания не угодила американцам?

"Правительство США приняло решение продлить до 16 февраля 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies Co., Ltd.", - отмечается в документе.

Продление срока лицензии позволит некоторым американским компаниям не подпадать под запрет, введенный администрацией США ранее в текущем году. Лицензии призваны стать жестом доброй воли, который может стимулировать торгово-экономические переговоры США и Китая. Срок действия прежней временной лицензии, предоставленной Huawei американским властями, истекал в понедельник.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.

20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа ее действие было продлено еще на три месяца.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE.

В новость были внесены изменения (20:15 мск) - добавлены подробности.