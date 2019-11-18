США решили отсрочить еще на 90 дней введение ограничений в отношении Huawei

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Администрация США продлила еще на 90 дней лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении американского министерства торговли в электронной базе Федерального реестра США (сборник официальных документов американского правительства).
"Правительство США приняло решение продлить до 16 февраля 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies Co., Ltd.", - отмечается в документе.
Продление срока лицензии позволит некоторым американским компаниям не подпадать под запрет, введенный администрацией США ранее в текущем году. Лицензии призваны стать жестом доброй воли, который может стимулировать торгово-экономические переговоры США и Китая. Срок действия прежней временной лицензии, предоставленной Huawei американским властями, истекал в понедельник.
15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.
20 мая Минторг выдал Huawei временную генеральную лицензию сроком на 90 дней, которая возобновляет право обеспечивать обслуживание сетей и предоставлять обновления программного обеспечения для ее мобильных устройств. 19 августа ее действие было продлено еще на три месяца.
В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE.
В новость были внесены изменения (20:15 мск) - добавлены подробности.