"Нафтогаз" получил документы с предложением "Газпрома"

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" получила официальное предложение "Газпрома" о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через территорию Украины. Об этом в понедельник сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Наконец получили по факсу предложение от Газпрома, о котором пишут все СМИ. Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время", - написал он на своей странице в Facebook.

Витренко подчеркнул, что Украина будет "надежным партнером" для Европы по транзиту газа, работая в соответствии с европейскими правилами.

Ранее "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через территорию Украины сроком на год с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год.