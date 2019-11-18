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Рост акций "Яндекса" на бирже Nasdaq превысил 12%

Акции подорожали до $40,19 за бумагу

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Акции "Яндекса" в ходе торгов на американской бирже Nasdaq выросли в цене на 12,2% - до $40,19 за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

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Котировки компании к закрытию Московской биржи поднялись на 11,4% - до 2525,2 руб. за бумагу.

18 ноября стало известно, что член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") в ближайшее время отзовет для доработки внесенный им ранее законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ.

Кроме того, "Яндекс" объявил о создании в структуре управления Фонда общественных интересов, которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" компании. Предполагается, что фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и участвовать в принятии решений в рамках определенного списка вопросов, включая согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках.

Теги
СШАРоссияГорелкин, Антон Вадимович
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