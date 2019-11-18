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США восстанавливают санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты восстанавливают с 15 декабря свои односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.

"Президент [Ирана Хасан] Роухани недавно объявил, что Иран начнет обогащать уран на объекте в Фордо. В связи с этим США с 15 декабря 2019 года отменяют исключения из санкций, касающиеся ядерного объекта в Фордо", - отметил дипломат.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанПомпео, Майкл (Майк)
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