США восстанавливают санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты восстанавливают с 15 декабря свои односторонние санкции в отношении иранского объекта по обогащению урана в Фордо. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео, выступая на брифинге для журналистов в Госдепартаменте.

"Президент [Ирана Хасан] Роухани недавно объявил, что Иран начнет обогащать уран на объекте в Фордо. В связи с этим США с 15 декабря 2019 года отменяют исключения из санкций, касающиеся ядерного объекта в Фордо", - отметил дипломат.