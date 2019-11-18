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Крупнейший в России мультимодальный портовый комплекс планируют построить на Волге

Промышленно-логистические мощности терминала позволят складировать и перерабатывать единовременно 100-500 тыс. тонн нефтепродуктов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Крупнейший в России многофункциональный битумный терминал планируют построить в городе Кимры Тверской области к 2024 году. Инвестиции в проект Волжского многофункционального терминала, специализирующегося на перевалке, хранении и производстве нефтепродуктов, составят 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе федерального госучреждения "Канал имени Москвы".

Многофункциональный терминал в Тверской области планирует создать компания "СервисТерминалГрупп" (СТГ) при участии ФГБУ "Канал имени Москвы". Проект будет представлен на выставке-форуме "Транспорт России", который пройдет с 19 по 21 ноября в Москве в Гостином дворе.

"Современный мультимодальный портовый терминал появится на реке Волге недалеко от города Кимры. Инвестиции в проект Волжского многофункционального терминала составят 2,5 млрд руб. Участие ФГБУ "Канал имени Москвы" предполагает технические согласования и непосредственно строительство комплекса. На работах по дноуглублению, берегоукреплению и погрузке-разгрузке будет задействован флот канала. Возвести объект планируется до 2024 года", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, на участке 18 га в сельском поселении Титовское будет создан речной промышленно-логистический комплекс для приемки, хранения, производства и реализации нефтепродуктов, доставляемых с нефтеперерабатывающих заводов автомобильным, железнодорожным и речным транспортом. Это битум, масла (моторные, индустриальные и гидравлические), мазут, а также полимерный модифицированный битум (ПБВ) и мастики, используемые в дорожном строительстве и при выпуске кровельных материалов.

"Новый портовый комплекс сможет пропускать в навигацию 1 тыс. судов и свыше 2 млн тонн грузов, а его промышленно-логистические мощности позволят складировать и перерабатывать единовременно 100-500 тыс. тонн нефтепродуктов. Проектный объем их хранения и транспортировки составит 25 тыс. тонн дорожных, 60 тыс. тонн нефтебитумных, 70 тыс. тонн кровельных и 300 тыс. тонн инертных материалов. Инвестор проекта рассчитывает на высокую загрузку Волжского многофункционального терминала", - говорится в сообщении.

Чтобы обеспечить Волжскому многофункциональному терминалу транспортную доступность, предусмотрено строительство 1 км железнодорожного подъездного пути с примыканием к опорной станции Савелово. Для флота будет оборудована причальная стенка длиной 250 м, которая сможет принимать малотоннажные танкеры грузоподъемностью до 5 тыс. тонн.

Теги
РоссияТверская область
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