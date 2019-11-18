Три российских суперкомпьютера вошли в топ-500 самых мощных компьютеров в мире

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Три российских суперкомпьютера - Christofari компании SberCloud, "Ломоносов-2" Московского государственного университета и суперкомпьютер Росгидромета - вошли в топ-500 самых мощных компьютеров мира. Об этом говорится в материалах премии, представленных на проходящей в Денвере (США) международной конференции по высокопроизводительным вычислениям - SC19.

Согласно шорт-листу, первое место в рейтинге занял суперкомпьютер "Саммит", разработанный в Ок-Риджской национальной лаборатории в США. Недавно представленный в РФ суперкомпьютер Christofari, созданный Сбербанком и его дочерней структурой SberCloud в партнерстве с компанией Nvidia, занял 29-е место. "Ломоносов-2" при этом занял 107-е место в рейтинге, суперкомпьютер Росгидромета - 465-е. В целом Россия, согласно рейтингу, входит в топ-15 стран по суммарной вычислительной мощности.

Сбербанк и его дочерняя компания SberCloud 8 ноября презентовали суперкомпьютер Christofari, ресурсы которого будут предоставляться в "облаке" и позволят бизнесу использовать технологии искусственного интеллекта. Как пояснили в компаниях, Christofari мощностью 6,7 петафлопса - самый производительный суперкомпьютер в России в настоящее время.

Лидерами по количеству представленных суперкомпьютеров является Китай - 228 машин, за ним следуют США - 117. На третьем месте Япония - 29 суперкомьютеров.