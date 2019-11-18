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Проект бюджета на 2020-2022 годы

Госдума рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков сообщил, что ко второму чтению документа рассмотрели более 600 поправок

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит на заседании во вторник проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Третье чтение законопроекта запланировано на 21 ноября.

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Ко второму чтению документа была проведена большая работа, указал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков. "Рассмотрено более 600 поправок, в том числе по тем вопросам, по которым были даны поручения при принятии бюджета в первом чтении. Первый раз за время рассмотрения бюджета мы распределили все межбюджетные трансферты - прошло заседание комитета по бюджету и трехстороняя комиссия, где распределено 46 трансфертов на сумму более 1 трлн рублей. Раньше это все происходило до начала года", - отметил он. По его мнению, такая практика правильная, поскольку позволяет регионам уже сейчас сформировать в полном объеме свои региональные бюджеты.

Жуков рассказал о важной поправке, позволяющей субъектам РФ направлять на реализацию инвестиционных проектов до 5% суммы долга по бюджетным кредитам, что будет засчитываться в уплату их задолженности. Если инвестпроекты не будут реализованы, регионам придется компенсировать направленные на них средства, пояснил он.

Кроме того, комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку о докапитализации Российской венчурной компании в 2020-2022 годах по 1,5 млрд рублей в год для создания и финансирования венчурного фонда, целью которого станут проекты в фармацевтике. На субсидии производителям сельхозтехники будет направлено 7 млрд рублей в 2020 году и по 2 млрд в 2021-2022 годах. Средства на господдержку российских организаций самолетостроения будут увеличены на 4 млрд рублей.

Параметры бюджета

Согласно редакции проекта федерального бюджета, уже утвержденной Госдумой в первом чтении, профицит федерального бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей.

Документ сверстан исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals в 2020 году - $42,4 за баррель. Дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Бюджет основывается на базовом прогнозе Минэкономразвития, который предполагает рост российского ВВП на 1,7% в 2020 году и ускорение до 3,1% и 3,2% в 2021 и 2022 годах соответственно.

Среднегодовая цена нефти, согласно прогнозу, составит $57 за баррель в 2020 году и снизится до $56 и $55 за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно. Инфляция ожидается на уровне 3% в 2020 году и 4% в 2021 и 2022 годах.

Кроме того, в документе указывается предельный объем Фонда развития, который формируется с 2019 года. В следующем году его предельный объем составит 585 млрд рублей, в 2021 году - 585 млрд рублей, в 2022 году - 585 млрд рублей. Средства фонда будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий госпрограмм РФ, норма будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.

Теги
РоссияПроект бюджета на 2020-2022 годы
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