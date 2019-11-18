Минэнерго Украины отвергло новые предложения "Газпрома" о контрактах на транзит газа

КИЕВ, 19 ноября. /ТАСС/. Предложения российской компании "Газпром" о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через Украину в Киеве считают неприемлемыми. Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.

"То предложение, которое сейчас получено (от "Газпрома" - прим. ТАСС), оно является неприемлемым для Украины, учитывая то, что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год", - заявил министр в эфире украинского телеканала ICTV.

При этом он добавил, что "взаимопонимание можно найти". Оржель дал понять, что в случае подписания долгосрочного контракта на транзит газа в необходимых объемах, Киев готов на компромиссы. "Компромиссы возможны при заключении долгосрочного контракта", - указал министр.

Оржель не исключил, что Россия может продолжить транзит газа с 1 января 2020 года и без контракта. "Мы будем расценивать это как контрабанду. И тогда уже будут другие юридические процессы", - заключил глава ведомства.

Ранее "Газпром" направил украинской компании "Нафтогаз" официальное предложение о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через территорию Украины сроком на год с учетом прогнозируемого спроса европейских покупателей на 2020 год. В предложении "Газпрома" указано, что необходимыми условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.