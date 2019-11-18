Госсекретарь США заявил о поддержке прав Кипра на разработку ресурсов в ИЭЗ

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео встретился с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом и подтвердил поддержку со стороны Вашингтона прав республики на разработку природных ресурсов в водах исключительной экономической зоны (ИЭЗ), а также усилий по объединению острова. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

"Госсекретарь вновь подтвердил многолетнюю политику США относительно того, что Республика Кипр имеет право на разработку природных ресурсов в его исключительной экономической зоне, а также выразил продолжающуюся поддержку со стороны США усилий Кипра при участии ООН, направленных на объединение острова", - сообщила пресс-служба.

"Госсекретарь Помпео подчеркнул стратегическую важность Восточного Средиземноморья и приверженность США развитию отношений между двумя странами", - отмечается в документе.

Ситуация с газовым месторождением

На прошлой неделе вновь обострилась ситуация вокруг прав на освоение газового месторождения в Восточном Средиземноморье. Вице-президент Турции Фуат Октай объявил в Twitter о том, что с 14 ноября турецкое судно Fatih приступило "к новой миссии" по разведке запасов газа и осуществлению буровых работ к югу от полуострова Карпасия на северо-востоке Кипра, то есть в водах исключительной экономической зоны Республики Кипр. Таким образом, Анкара проигнорировала решение Совета ЕС, который в минувший понедельник одобрил введение ограничительных мер в ответ на проводимые Турцией несанкционированные буровые работы на газовом месторождении в Восточном Средиземноморье. Турецкие власти дали понять, что ведут эти работы либо на своем собственном континентальном шельфе, либо в тех зонах, где право на добычу углеводородов принадлежит туркам-киприотам.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ИЭЗ этого островного государства и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведывательного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), которую, кроме самой Турции, не признает ни одно другое государство мира. Подобные действия всегда вызывали протест Никосии, а Евросоюз в ответ ввел против Турции санкции.