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Минфин США сообщил о росте вложений России в американские госбумаги до $10 млрд

На долю долгосрочных облигаций пришлось $3 млрд, а краткосрочных - $7 млрд
Здание министерства финансов США AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Здание министерства финансов США
© AP Photo/Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Россия в сентябре 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $10,075 млрд. Это следует из опубликованных в понедельник материалов Минфина США.

На долю долгосрочных облигаций пришлось $3,066 млрд, а краткосрочных - $7,009 млрд.

Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. Так, в апреле прошлого года они сократились с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд.

В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в американские госбумаги до $9,3 млрд.

Крупнейшим держателем госбумаг США остается Япония с $1,14 трлн. Второе место занимает лидировавший продолжительное время Китай с $1,1 трлн.

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