Калмыкия, Пензенская и Вологодская области стали лидерами по числу персональных банкротств

ТАСС, 19 ноября. Калмыкия, Пензенская и Вологодская области стали лидерами рейтинга проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За права заемщиков" по количеству персональных банкротств на 100 тыс. человек в текущем году. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на обзор экспертов ОНФ.

В Калмыкии этот показатель составил 80 случаев на 100 тыс. человек, в Пензенской и Вологодской областях - 75 и 67 случаев соответственно.Средний уровень новых банкротств в 2019 году составил 32 случая на 100 тыс. человек. Этот показатель превышен в 30 регионах. В первой десятке также оказались Самарская (65), Ульяновская (62), Волгоградская (54), Саратовская (53), Калужская (50) области, Хабаровский край (50) и Башкирия (47), пишет газета.

Среди причин роста количества банкротств эксперты ОНФ называют снижение доходов, закредитованность, рост просроченной задолженности и низкий уровень финансовой грамотности населения, отмечают "Известия".