Расходы на социальную сферу в Сахалинской области увеличатся в 2020 году почти на 10%

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области потратят в следующем году 94 млрд рублей из бюджета региона на социальную сферу, что составит 57% от всех расходов. Это на 8,6% больше изначально запланированной суммы социальных расходов на 2019 год, сообщили ТАСС в региональном парламенте.

Доходная часть бюджета Сахалинской области на 2020 год запланирована в сумме 162,5 млрд рублей, 106 млрд рублей из этой суммы составят поступления от нефтегазового сектора. Расходы в 2020 году, предварительно, запланированы на сумму 166,2 млрд рублей. Основными источниками внутреннего финансирования дефицита станут остатки средств на счетах.

"94 млрд рублей в 2020 году планируется направить на социальную сферу", - сообщил собеседник агентства и уточнил, что наибольшие расходы намечены на социальную защиту населения, образование и здравоохранение.

На социальную защиту планируется направить 30,6 млрд рублей. Это позволит обеспечить более 200 мер поддержки для около 180 тыс. человек. На образование выделили 28,6 млрд рублей. Эти средства направятся на оплату труда педагогов и учебные расходы в 170 детских садах и 158 школах, а также на капитальный ремонт и благоустройство территорий детских садов и школ. Помимо этого, будут проведены региональный чемпионат по стандартам WorkldSkills Russia и чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Третьим пунктом по количеству расходуемых бюджетных средств станет здравоохранение, на него определено 24 млрд рублей. В 2020 году увеличатся расходы на лекарственное обеспечение региональных льготников, на капитальный ремонт и закупку оборудования для государственных учреждений здравоохранения.

В 2019 году доходная часть бюджета региона составляет 177,2 млрд рублей учетом всех дополнительных за год незапланированных поступлений. Предполагается, что в течение 2020 года цифры бюджета также будут меняться в сторону увеличения. В Сахалинской областной думе ТАСС сообщали, что проект бюджета на будущий трехлетний период (2020 год и плановый период 2021-2022 годов) уже рассмотрен комитетом по бюджету и налогам и рекомендован для принятия депутатам. Рассмотрение бюджета запланировано на 28 ноября, принятие во втором (окончательном) чтении - на 5 декабря.