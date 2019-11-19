Впервые за 40 лет в Магаданской области добыли более 40 т золота

ТАСС, 19 ноября. Колымские золотопромышленники добыли в этом году 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.

Колыма из года в год занимает лидерские позиции в золотодобывающей отрасли России. Предприятиями региона в прошлом году было добыто около 37 т золота. В 2019 году план увеличили, однако год еще не закончен. Предполагается, что показатели могут превысить запланированные и дойти и 50 т.

"Колымские горняки впервые с 1979 года вышли на максимальный уровень добычи золота. Золотопромышленники региона добыли 40,23 т золота, что на 7 т больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Основными точками роста золотодобычи в регионе являются месторождения "Наталка" (Наталкинское месторождение) и "Павлик", где продолжается развитие дополнительных направлений отработки. Помимо золота, извлекли 559,3 т серебра. Основным серебродобывающим округом в области остается Омсукчанский. По состоянию на начало третьего осеннего месяца там добыли 482,7 т. Что касается россыпей, то к ноябрю намыли 17,36 т металла. Больше всего самородного драгметалла добыли горняки Ягоднинского городского округа - 6,74 т.

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, сейчас идет работа по дальнейшему развитию месторождений "Наталка" и "Павлик". Золоторудная компания "Павлик" планирует войти в пятерку крупнейших золотодобывающих предприятий страны. Для этого необходимо построить вторую очередь горно-обогатительного комбината с увеличением производственной мощности переработки до 10 млн тонн руды в год и добычи не менее 12 тонн золота. Соответствующее соглашение о сотрудничестве по реализации проекта власти Магаданской области, федеральные власти и коммерческие компании заключили на ВЭФ-2019.

Золотые месторождения

Крупнейшее в России Наталкинское золоторудное месторождение находится в 390 км от Магадана. Доказанные и вероятные запасы составляют 16 млн унций золота (более 450 т).

Месторождение "Павлик" находится в Тенькинском районе Магаданской области, в 12 км от Наталкинского. На сегодняшний день уже подтверждены запасы на уровне 100 тонн золота.