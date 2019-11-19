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СМИ: Минюст просит предоставить приставам полный доступ к кредитным историям граждан

В ведомстве сообщили, что это необходимо для борьбы со злоупотреблениями коллекторов
Здание Министерства юстиции РФ Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Здание Министерства юстиции РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минюст РФ разработал законопроект, позволяющий судебным приставам запрашивать у бюро кредитных историй (БКИ) доступ к закрытой части кредитных историй граждан для борьбы со злоупотреблениями коллекторов. Об этом во вторник сообщают издания РБК и "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

В понедельник Минюст разместил на портале проектов нормативных актов уведомление о начале разработки законопроекта, который позволит "защитить права граждан от недобросовестных участников рынка возврата просроченной задолженности". В числе заинтересованных лиц указаны, в том числе, должностные лица Федеральной службы судебных приставов (ФССП)".

По информации РБК, Минюст совместно с ФССП подготовил поправки в закон "О кредитных историях", которые предоставляют приставам право получать закрытые отчеты из БКИ. Как уточнили в Минюсте, сотрудники ФССП смогут получить информацию о кредиторах и покупателях просроченной задолженности. Согласно поправкам, подобные запросы будут направляться в БКИ для проверки законности взыскания долга.

Как пишет газета "Коммерсантъ", изменения вносятся также в закон "О связи". Они должны обязать операторов связи предоставлять приставам необходимые им данные по запросу. Самым распространенным нарушением со стороны коллекторов является "несоблюдение частоты взаимодействия с должниками", указывается в пояснительной записке. Однако в настоящее время ФССП не может запрашивать информацию о статистике звонков и переговорах между абонентами, так как эти сведения составляют тайну связи, поясняет газета.

Ранее в ноябре РБК сообщал, что Минюст и ФССП разрабатывают законопроект, ограничивающий число звонков должникам от роботов-коллекторов.

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