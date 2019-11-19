Ким Чен Ын посетил передовое рыбное хозяйство КНДР

ПХЕНЬЯН, 19 ноября. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын посетил передовое рыбное хозяйство им. 25 августа и новое предприятие по рыбопереработке в Тхончхоне. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что в рыбном хозяйстве им. 25 августа, которое находится в ведении Корейской народной армии, лидер КНДР осмотрел новые помещения для обработки рыбы и хладохранилище. "Уважаемый высший руководитель высоко похвалил работников, рыбаков рыбпромхоза и их семьи, которые в нынешнем году так же, как и раньше, обеспечивают большой улов рыбы", - подчеркивает ЦТАК.

По информации агентства, Ким Чен Ын осмотрел также цеха нового предприятия в Тхончхоне, которое может перерабатывать несколько сотен тонн рыбы в день. На заводе установлены современные автоматизированные конвейеры для сортировки рыбы, а также мощные морозильные камеры для быстрой заморозки продукции.

Как отмечает ЦТАК, лидер КНДР "с широкой улыбкой" осмотрел "заполненные до потолка" хранилища мороженной рыбы и заявил, что в рыбной промышленности в этом году необходимо добиться таких же высоких успехов, как в сельском хозяйстве республики, где был собран "богатый урожай". По сообщению ЦТАК, Ким Чен Ын при этом выразил уверенность, что новое предприятие по переработке рыбы "действительно внесет вклад в улучшение питания военнослужащих".

Рыбхоз им. 25 августа расположен на восточном побережье КНДР и является передовым предприятием республики. Рыболовные суда данного хозяйства занимаются выловом скумбрии, сельди, макрели и ряда других видов рыбы. В последние годы Ким Чен Ын ежегодно посещает это предприятие в конце осени и интересуется результатами его работы.