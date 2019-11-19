Парламент Японии ратифицировал торговое соглашение с США

ТОКИО, 19 ноября. /ТАСС/. Ключевая нижняя палата парламента Японии ратифицировала торговое соглашение с США. Голосование, трансляцию которого вели японские телеканалы, состоялось во вторник в японском парламенте.

Теперь документ должен будет пройти ратификацию в верхней палате парламента Японии после проведения там соответствующих дебатов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп в сентябре в Нью-Йорке заключили новый торговый пакт, который стал итогом длившихся с весны переговоров. Стороны также обязались стремиться к подписанию всеобъемлющего соглашения о свободной торговле.

Согласно заключенному в конце сентября соглашению, Япония обязуется снизить тарифы на американскую говядину с 38,5 до 9% к 2033 году, а также на вино с 15 до 7,1% с апреля следующего года. Пересмотр политики импорта из США затронет и другую продукцию, включая пшеницу, ячмень, орехи, кукурузу.

Вашингтон в свою очередь не будет поднимать пошлины на ввоз японских автомобилей и запасных частей, чего больше всего опасались японские автопроизводители, для которых рынок США является одним из ключевых. Всего Соединенные Штаты проведут снижение или отмену тарифов по 42 пунктам, включая сельскохозяйственную продукцию, соевый соус, жевательную резинку, велосипеды, паровые турбины и музыкальные инструменты.