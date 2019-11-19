Эксперты: россияне стали чаще улетать из страны на новогодние праздники

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Цены на авиабилеты туда - обратно на новогодние праздники для россиян в зависимости от направления выросли от 3% до 20% по сравнению с предыдущим годом, при этом по некоторым городам наблюдается небольшое снижение цен. Об этом сообщили ТАСС представители крупнейших билетных агрегаторов.

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"Что касается стоимости авиабилетов на новогодние праздники, то средние цены на перелеты внутри страны по некоторым направлениям возросли на 20%, авиабилеты в Италию подорожали в этот период на 10%, а в Таиланд - сохранились на уровне прошлого года", - сказали в пресс-службе сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Больше всего из популярных зарубежных направлений, по данным Skyscanner, подорожали билеты в Милан - на 27%, при этом на 8% снизилась стоимость перелета туда - обратно в Прагу. В целом же по большинству популярных зарубежных направлений колебание цен в этом году оказалось небольшим, отмечает сервис. Если же брать популярные российские направления, то стоимость перелета в Москву на новогодние праздники в среднем увеличилась на 10%, в Екатеринбург - на 19%, а в Краснодар, напротив, снизилась на 9%, сообщили в Skyscanner.

В среднем, по данным Aviasales, цена для россиян на авиапутешествие туда - обратно в новогодние праздники в этом году выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом, а по данным Tutu.ru - на 3%, при этом рост цен на авиабилеты по России составил 3%, а за рубеж - 1%. Однако эксперты Biletix зафиксировали более сильную динамику среднего чека на перелеты: по их данным, по внутренним направлениям рост цен составил 13%, а по зарубежным - 12%.

Спрос на внутренние перелеты снижается

Спрос на авиабилеты на новогодние праздники среди россиян в этом году вырос по сравнению с прошлым годом в 2 раза, подсчитали эксперты Aviasales. При этом многие билетные агрегаторы отмечают, что спрос на внутренние перелеты на Новый год в этом сезоне снизился, а на путешествия за границу, напротив, вырос.

"По внутренним направлениям доля бронирований снизилась с 66% до 43%. Соответственно, доля бронирований за границу выросла с 34% до 57%. Это значит, что в этом году россияне стали в большей мере заранее планировать авиабилеты по зарубежным направлениям и в меньшей степени - по внутренним", - сообщили в пресс-службе Biletix.

Тенденцию на рост новогоднего спроса по международным направлениям подтверждает и Tutu.ru. По данным сервиса, спрос на авиабилеты за границу на новогодние праздники среди россиян увеличился на 8%. Однако, по данным компании, на внутренние перелеты по прежнему приходится большинство в новогодние праздники (более 70%). Лидерство внутренних направлений по количеству бронирований на Новый год отмечает и OneTwoTrip. В топ-3 популярных городов, по их данным, в этом году по прежнему Москва, Сочи и Санкт-Петербург, однако в общем рейтинге путешествия по стране россиян стали интересовать на 13% меньше, чем в прошлые новогодние праздники, а количество перелетов в столицу снизилось на 5-6% в январе 2020 года, сообщили в пресс-службе сервиса.

Помимо Москвы, Петербурга и Сочи в этом сезоне у россиян на новогодние праздники популярны Бангкок, Пхукет, Бали, Стамбул, Прага, Тель-Авив, Дубай, Рига, Баку, Ереван, а также Симферополь, Анапа, Краснодар, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. При этом россияне активно бронируют перелеты в Италию, Францию, Германию и Испанию, сообщили билетные агрегаторы.

"Традиционно большинство путешественников стремится улететь на каникулы поближе к морю. Однако есть и те, кто хочет погрузиться в атмосферу рождественских ярмарок", - отметили в Aviasales.