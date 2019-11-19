Эксперты: россияне стали чаще улетать из страны на новогодние праздники

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Цены на авиабилеты туда - обратно на новогодние праздники для россиян в зависимости от направления выросли от 3% до 20% по сравнению с предыдущим годом, при этом по некоторым городам наблюдается небольшое снижение цен. Об этом сообщили ТАСС представители крупнейших билетных агрегаторов.
"Что касается стоимости авиабилетов на новогодние праздники, то средние цены на перелеты внутри страны по некоторым направлениям возросли на 20%, авиабилеты в Италию подорожали в этот период на 10%, а в Таиланд - сохранились на уровне прошлого года", - сказали в пресс-службе сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.
Больше всего из популярных зарубежных направлений, по данным Skyscanner, подорожали билеты в Милан - на 27%, при этом на 8% снизилась стоимость перелета туда - обратно в Прагу. В целом же по большинству популярных зарубежных направлений колебание цен в этом году оказалось небольшим, отмечает сервис. Если же брать популярные российские направления, то стоимость перелета в Москву на новогодние праздники в среднем увеличилась на 10%, в Екатеринбург - на 19%, а в Краснодар, напротив, снизилась на 9%, сообщили в Skyscanner.
В среднем, по данным Aviasales, цена для россиян на авиапутешествие туда - обратно в новогодние праздники в этом году выросла на 6% по сравнению с предыдущим годом, а по данным Tutu.ru - на 3%, при этом рост цен на авиабилеты по России составил 3%, а за рубеж - 1%. Однако эксперты Biletix зафиксировали более сильную динамику среднего чека на перелеты: по их данным, по внутренним направлениям рост цен составил 13%, а по зарубежным - 12%.
Спрос на внутренние перелеты снижается
Спрос на авиабилеты на новогодние праздники среди россиян в этом году вырос по сравнению с прошлым годом в 2 раза, подсчитали эксперты Aviasales. При этом многие билетные агрегаторы отмечают, что спрос на внутренние перелеты на Новый год в этом сезоне снизился, а на путешествия за границу, напротив, вырос.
"По внутренним направлениям доля бронирований снизилась с 66% до 43%. Соответственно, доля бронирований за границу выросла с 34% до 57%. Это значит, что в этом году россияне стали в большей мере заранее планировать авиабилеты по зарубежным направлениям и в меньшей степени - по внутренним", - сообщили в пресс-службе Biletix.
Тенденцию на рост новогоднего спроса по международным направлениям подтверждает и Tutu.ru. По данным сервиса, спрос на авиабилеты за границу на новогодние праздники среди россиян увеличился на 8%. Однако, по данным компании, на внутренние перелеты по прежнему приходится большинство в новогодние праздники (более 70%). Лидерство внутренних направлений по количеству бронирований на Новый год отмечает и OneTwoTrip. В топ-3 популярных городов, по их данным, в этом году по прежнему Москва, Сочи и Санкт-Петербург, однако в общем рейтинге путешествия по стране россиян стали интересовать на 13% меньше, чем в прошлые новогодние праздники, а количество перелетов в столицу снизилось на 5-6% в январе 2020 года, сообщили в пресс-службе сервиса.
Помимо Москвы, Петербурга и Сочи в этом сезоне у россиян на новогодние праздники популярны Бангкок, Пхукет, Бали, Стамбул, Прага, Тель-Авив, Дубай, Рига, Баку, Ереван, а также Симферополь, Анапа, Краснодар, Калининград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. При этом россияне активно бронируют перелеты в Италию, Францию, Германию и Испанию, сообщили билетные агрегаторы.
"Традиционно большинство путешественников стремится улететь на каникулы поближе к морю. Однако есть и те, кто хочет погрузиться в атмосферу рождественских ярмарок", - отметили в Aviasales.