Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Дочка" РЖД представила макет нового плацкартного вагона

В нем есть шторки и шкафчики для личных вещей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Федеральная пассажирская компания" представила макет нового плацкартного вагона со шторками и специальными местами багажа в рамках выставки "Транспортная неделя", передает корреспондент ТАСС.

На эту тему

Новый плацкартный вагон оборудован индивидуальными шторками для каждого пассажира. Боковые полки при этом имеют шкафчики для личных вещей. Интерьер выполнен в бежево-серах тонах, полки обиты темно-бежевой кожей. Каждому пассажиру, в том числе путешествующему на верхней полке, доступен индивидуальный столик. Производитель подвижного состава - "Трансмашхолдинг" предусмотрел и вариант расположения полок со шкафчиком посередине, куда помещается более крупный багаж.

Ранее ТМХ представил плацкартные вагоны с душем.

ФПК и "Тверской вагоностроительный завод" (входит в ТМХ) подписали контракт на сумму 237 млрд рублей на поставку 3730 пассажирских вагонов в течение семи лет. Согласно контракту, в 2019 году ФПК получит 525 вагонов, в том числе 48 вагонов нового модельного ряда.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экспорт российского вооружения
"Антидроны" против "роя". Россия выходит на мировой рынок систем борьбы с беспилотниками
На Dubai Airshow 2019 компания-спецэкспортер "Рособоронэкспорт" впервые представила проект эшелонированной обороны от БЛА — уникальное решение по защите важных объектов транспортной, топливной и атомной инфраструктуры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС