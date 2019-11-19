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"Ведомости": до 90% контрактов регионов приходятся на местных поставщиков

Так, 89% всех госконтрактов Чеченской республики были отданы местным поставщикам, а в Татарстане и Дагестане этот показатель достиг 88% и 83% соответственно
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© Сергей Расулов/NewsTeam/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Большинство регионов предпочитают сотрудничать с местными поставщиками, сообщает во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на данные портала Счетной палаты.

Так, 89% всех госконтрактов Чеченской республики были отданы местным поставщикам. В Татарстане и Дагестане этот показатель достиг 88% и 83% соответственно. В стране нашлось только два региона, которые отдают менее 35% госконтрактов местным поставщикам, отмечает газета. Это республика Тува и Ненецкий автономный округ.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал данные о таких закупках - "рейтингом самоизоляции регионов", а результаты - "удивительными", учитывая, что каждый регион специализируется на своей отрасли в экономике.

В Минфине пояснили, что заключение контрактов регионов с местными поставщиками законом не запрещается, и их изолированность не критична. Представитель министерства объясняет предпочтения регионов "удобством ведения бизнеса - логистика, наличие складов и т. д.", пишет газета.

В 2018 году государство потратило на закупки 8 трлн рублей, из них на региональном и муниципальном уровнях - 5,2 трлн рублей.

Объем госзакупок за три квартала 2019 года в объемах увеличился на 10,6% - до 4,7 трлн рублей, следует из отчета Минфина по результатам мониторинга госзакупок. Минфин допускает, что этот прирост связан прежде всего с освоением средств нацпроектов. Объем госзакупок у МСП в целом по РФ по итогам 2018 года составил около 3,25 трлн рублей. Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" объемы госзакупок у МСП должны увеличиться в 2020 году до 3,4 трлн рублей, в 2021 - до 3,8 трлн, к 2024 - до 5 трлн рублей.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичТатарстанДагестанЧечня
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