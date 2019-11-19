Ежегодный рост ВРП Якутии после ввода Ленского моста составит 2,5-3%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Строительство автодорожного моста через реку Лена в районе Якутска позволит ежегодно увеличивать объем валового регионального продукта (ВРП) Якутии на 2,5-3%. Об этом заявила министр экономики республики Майя Данилова в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

"Строительство автодорожного моста даст нам возможность увеличивать ВРП на уровне 2,5-3% ежегодно", - сказала она.

Глава министерства добавила, что Якутия рассчитывает реализовать главные проекты в сырьевых и несырьевых отраслях. По ее словам, объем инвестиций в "несырьевые проекты составит около 200 млрд рублей".

По итогам 2018 года в Республике Саха (Якутия) ВРП впервые превысил 1 трлн рублей. При этом рост экономики составил 5%.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута: железнодорожный, речной и авиационный, а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн тонн в год.